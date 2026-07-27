Berlin - Die Bundestagsabgeordnete und derzeitige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann soll als Nachfolgerin von Carsten Linnemann neue Generalsekretärin ihrer Partei werden. Das hat Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz am Montag in den Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei angekündigt, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.
Die Neubesetzung war notwendig geworden, da Linnemann als neuer Bundesgesundheitsminister ins Kabinett wechselt. Hoppermann galt schon seit Tagen als Favoritin für den Posten. Zuletzt war aber auch der Name des Generalsekretärs der CDU Rheinland-Pfalz, Johannes Steiniger, gefallen. In dessen Landesverband hatte es zuletzt massiven Unmut gegenüber Merz nach dem Drama um die Entlassung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder gegeben.
Mit der Entscheidung für Hoppermann schreitet die Personalrochade in Partei und der Regierung weiter voran. Es werden aber noch weitere Personalwechsel erwartet - insbesondere in der zweiten Reihe des Kabinetts.
Die Neubesetzung war notwendig geworden, da Linnemann als neuer Bundesgesundheitsminister ins Kabinett wechselt. Hoppermann galt schon seit Tagen als Favoritin für den Posten. Zuletzt war aber auch der Name des Generalsekretärs der CDU Rheinland-Pfalz, Johannes Steiniger, gefallen. In dessen Landesverband hatte es zuletzt massiven Unmut gegenüber Merz nach dem Drama um die Entlassung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder gegeben.
Mit der Entscheidung für Hoppermann schreitet die Personalrochade in Partei und der Regierung weiter voran. Es werden aber noch weitere Personalwechsel erwartet - insbesondere in der zweiten Reihe des Kabinetts.
© 2026 dts Nachrichtenagentur