Bordeaux - Die Bundeswehr hat am Montag Hubschrauber und Feuerlöschmaterial in den Südwesten Frankreichs entsandt, um bei der Bekämpfung der verheerenden Waldbrände zu unterstützen. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium mit.
Die Brände in Frankreich und Spanien hatten sich in den letzten Tagen erheblich ausgeweitet. Eine Eindämmung der Brände ist bisher nicht gelungen. Auf Anfrage der französischen Behörden identifizierte die Bundeswehr Kapazitäten zur Unterstützung der Brandbekämpfung und versetzte diese in Einsatzbereitschaft. Zur Unterstützung der französischen Kräfte verlegte die Bundeswehr zwei CH-53-Transporthubschrauber sowie Löschgerät und weiteres Material zur Bekämpfung der Brände mittels eines A400M zur französischen Militärbasis Cazaux.
Der Einsatz der deutschen Unterstützungskräfte soll nach aktueller Planung bei den Waldbränden in der Umgebung von Bordeaux erfolgen und ist in Absprache mit den französischen Partnern zunächst auf fünf Tage begrenzt.
Die Brände in Frankreich und Spanien hatten sich in den letzten Tagen erheblich ausgeweitet. Eine Eindämmung der Brände ist bisher nicht gelungen. Auf Anfrage der französischen Behörden identifizierte die Bundeswehr Kapazitäten zur Unterstützung der Brandbekämpfung und versetzte diese in Einsatzbereitschaft. Zur Unterstützung der französischen Kräfte verlegte die Bundeswehr zwei CH-53-Transporthubschrauber sowie Löschgerät und weiteres Material zur Bekämpfung der Brände mittels eines A400M zur französischen Militärbasis Cazaux.
Der Einsatz der deutschen Unterstützungskräfte soll nach aktueller Planung bei den Waldbränden in der Umgebung von Bordeaux erfolgen und ist in Absprache mit den französischen Partnern zunächst auf fünf Tage begrenzt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur