Der Energieversorger Avacon hat in Lüneburg eines der ersten Pilotprojekte Deutschlands zur Wärmegewinnung aus Trinkwasser initiiert. Bisher erlaubt die geltende Gesetzgebung die Nutzung von Trinkwasser als Quelle für eine Wärmepumpe nicht. In Lüneburg ist eine der ersten deutschen Pilotanlagen zur Wärmegewinnung aus Trinkwasser in Betrieb gegangen. Das von Avacon initiierte und vom Bund geförderte Projekt untersucht erstmals unter realen Betriebsbedingungen, ob sich die im Trinkwasser enthaltene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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