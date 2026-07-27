© Foto: Marcus Brandt/dpaDer britische Pharmakonzern verdient im zweiten Quartal deutlich mehr als gedacht. Krebsmittel wie Imfinzi laufen glänzend, doch Anleger blicken schon auf neue Studiendaten und ein mögliches Blockbuster-Medikament.Der britische Pharmariese AstraZeneca hat im zweiten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 21 Prozent auf 2,63 US-Dollar und lag damit rund fünf Prozent über dem Marktkonsens von 2,50 US-Dollar. Grund war vor allem eine niedrigere Steuerlast, während das operative Kernergebnis mit gut 5,2 Milliarden US-Dollar in etwa den Prognosen entsprach. Die Produktumsätze summierten sich auf 14,5 Milliarden US-Dollar und trafen die …
Enthaltene Werte: GB0009895292Den vollständigen Artikel lesen
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