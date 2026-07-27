Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der Index steigt im Juli von 85.7 auf 86.6. Die deutsche Wirtschaft zeigt sich damit trotz zahlreicher Unsicherheiten erstaunlich robust, der Datenfluss aus Deutschland hat zuletzt positiv überrascht. Besonders die Auftragseingänge legten spürbar zu. Vor diesem Hintergrund richtete sich die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Umfrage des ifo-Instituts. Tatsächlich verbessert sich Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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