Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) baut sein Regierungsteam weiter um und holt die frühere Fußball-Nationalspielerin Nadine Kessler in die Bundesregierung. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungs- und Parteikreise berichtet, soll die 38-Jährige das Amt der Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Kanzleramt übernehmen. Kessler folgt demnach auf Christiane Schenderlein (CDU), die offenbar als Parlamentarische Staatssekretärin ins Bundesgesundheitsministerium wechselt.
Die ehemalige Profifußballerin wurde 2014 als Weltfußballerin ausgezeichnet und arbeitet seit dem Ende ihrer Karriere in führenden Funktionen im internationalen Fußball. Zuletzt verantwortete sie bei der Uefa den Frauenfußball.
Auch an anderer Stelle nimmt Merz Veränderungen vor. Die bisherige Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU), wechselt aus dem Bundeswirtschaftsministerium als Parlamentarische Staatssekretärin ins Bundesdigitalministerium. Dort folgt sie auf Philipp Amthor (CDU), der als Staatsminister ins Kanzleramt wechselt. Connemanns bisheriges Amt als Mittelstandsbeauftragte übernimmt laut "Handelsblatt" der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger. Der Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz gehört dem Landesverband des bisherigen Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder an.
Die ehemalige Profifußballerin wurde 2014 als Weltfußballerin ausgezeichnet und arbeitet seit dem Ende ihrer Karriere in führenden Funktionen im internationalen Fußball. Zuletzt verantwortete sie bei der Uefa den Frauenfußball.
Auch an anderer Stelle nimmt Merz Veränderungen vor. Die bisherige Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU), wechselt aus dem Bundeswirtschaftsministerium als Parlamentarische Staatssekretärin ins Bundesdigitalministerium. Dort folgt sie auf Philipp Amthor (CDU), der als Staatsminister ins Kanzleramt wechselt. Connemanns bisheriges Amt als Mittelstandsbeauftragte übernimmt laut "Handelsblatt" der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger. Der Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz gehört dem Landesverband des bisherigen Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur