Das erste umfassende Ranking von Wood Mackenzie zu globalen Integratoren von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) führt Sungrow an, gefolgt von Tesla und CATL. Erstmals wurde 2025 weltweit mehr als 100 GW Batteriespeicherleistung installiert. Das Marktforschungsunternehmen Wood Mackenzie hat eine Analyse der weltweiten Batterie-Energiespeicherbranche vorgelegt. Die Branche überschritt im Jahr 2025 erstmals die Marke von 100 GW an jährlicher Installation. Da Batteriespeicher zu einer kritischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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