Seit mehr als 130 Jahren fertigt Varta Batterien, auch für besondere Missionen: Sie kamen sowohl bei der Nordpol-Expedition von Fridtjof Nansen wie auch bei der ersten Mondlandung zum Einsatz. Jetzt hat das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in Ellwangen beim Amtsgericht Stuttgart Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Von der Insolvenz betroffen sind die Muttergesellschaft sowie alle Tochterunternehmen mit Ausnahme von Varta Consumer Batteries, das Haushaltsbatterien und Powerbanks fertigt. Das Geschäft mit Solarspeichern und Energiemanagementsystemen ist in der Gesellschaft Varta Storage gebündelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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