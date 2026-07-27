Heidelberg - Der Erfinder der Plastination, Gunther von Hagens, ist tot. Der an Parkinson erkrankte Mediziner starb bereits am Freitag im Alter von 81 Jahren, wie am Montag mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie berichten.
Von Hagens gilt als Erfinder der Plastination, eines dauerhaften Konservierungsverfahrens toter Körper durch Austausch der Zellflüssigkeit gegen reaktive Kunststoffe. Er wurde vor allem für seine Ganzkörperpräparate, die seit 1996 in den sogenannten "Körperwelten"-Ausstellungen öffentlich zur Schau gestellt werden.
Von Hagens gilt als Erfinder der Plastination, eines dauerhaften Konservierungsverfahrens toter Körper durch Austausch der Zellflüssigkeit gegen reaktive Kunststoffe. Er wurde vor allem für seine Ganzkörperpräparate, die seit 1996 in den sogenannten "Körperwelten"-Ausstellungen öffentlich zur Schau gestellt werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur