Micron verlor am Freitag rund -7%, nachdem strengere Hebel-ETF-Regularien in Südkorea Zwangsverkäufe bei Speicherchip-Werten ausgelöst hatten. Charttechnisch hat die Aktie aber im ersten Anlauf eine entscheidende Unterstützungszone verteidigt. Zwangsverkäufe aus Südkorea belasten kurzfristig Micron verlor am Freitag rund -7% und schloss die Woche bei rund 960 US$, nachdem strengere Hebel-ETF-Regularien in Südkorea Zwangsverkäufe bei Speicherchip-Werten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de