Der Börsengang des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT hat Shanghaier Rekorde gebrochen und eine Bewertungsdebatte ausgelöst: Ist der Kurssprung Aufbruchssignal oder Spekulationsblase? Der chinesische Speicherchiphersteller CXMT hat an seinem ersten Handelstag an der Shanghaier Börse einen der spektakulärsten Börsenstarts des laufenden Jahres hingelegt. Die Aktie des Unternehmens, früher unter dem Namen ChangXin Memory Technologies bekannt, schloss am Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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