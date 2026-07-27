Die SAP-Aktie gehörte zuletzt zu den größten Gewinnern im DAX. Nach einer kräftigen Erholung gewinnt sie am Montag weitere +5,6% und notiert bei rund 148 €. Trotz dieser Gegenbewegung befindet sich die Aktie seit Mitte des vergangenen Jahres in einem übergeordneten Abwärtstrend und handelt auf dem Niveau eines Mehrjahrestiefs. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Ist die Talsohle erreicht oder drohen weitere Rückschläge? KI-Skepsis belastet den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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