Berlin - Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) sind weitere Details zu der getöteten Frau bekannt geworden.



Wie die "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, soll es sich um eine Mutter aus Polen handeln. Ihre Tochter soll die Tat im Berliner Tiergarten verletzt überlebt haben. Die endgültige Identifizierung der Frau soll aber noch ausstehen. Von den weiteren 29 Verletzten soll sich mittlerweile niemand mehr in Lebensgefahr befinden.



Die Ermittlungen zu dem Anschlag, die mittlerweile von der Bundesanwaltschaft geführt werden, gehen unterdessen weiter. Der mutmaßliche Attentäter Abdul B. war am Samstag gegen 22 Uhr mit einem Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gerast, wo CSD-Teilnehmer gerade feierten. Im Anschluss ging er offenbar mit einer Machete auf Passanten los. Abdul B. wurde am Sonntagabend in einer Kleingartenanlage in Spandau lokalisiert und bei einem Polizeieinsatz erschossen.





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