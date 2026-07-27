Mit dem Hauptbetriebsplan liegen nun die bergrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt Erdwärme Breisgau vor. Badenova und Herrenknecht starten in die Umsetzungsphase und bereiten den Bohrplatz und die anschließenden Bohrarbeiten vor. Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) hat den Hauptbetriebsplan für das Geothermieprojekt Erdwärme Breisgau genehmigt. Das Landesamt hatte den eingereichten Hauptbetriebsplan in einem umfangreichen Verfahren geprüft. Dabei hatte es auch betroffene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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