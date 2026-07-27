© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoSilvaco und Nvidia starten eine Partnerschaft. KI-gestützte digitale Zwillinge sollen die Entwicklung und Fertigung von Halbleitern effizienter machen.Der Halbleiter-Softwareanbieter Silvaco arbeitet künftig mit Nvidia zusammen, um digitale Zwillinge für die Entwicklung und Fertigung von Halbleitern weiterzuentwickeln. Das teilten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Ziel der Kooperation ist es, physikbasierte Simulationen mit KI und beschleunigtem Rechnen zu verbinden, um komplexe Halbleitersysteme schneller und präziser zu entwickeln. Die Aktie von Silvaco stieg vorbörslich um knapp 6 Prozent auf 8,20 US-Dollar an (Stand 11:17 Uhr MESZ). Schnellere Simulationen …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US82728C1027Den vollständigen Artikel lesen
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