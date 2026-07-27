Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat im Rahmen der laufenden Personalrochaden in seiner Partei und im Kabinett weitere Personalentscheidungen bestätigt.



Der CDU-Vorsitzende kündigte am Montag nach den Gremiensitzungen seiner Partei an, dass die bisherige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann neue Generalsekretärin wird. Sie folgt auf Carsten Linnemann, der neuer Bundesgesundheitsminister wird. "Sie kennt das Haus, sie kennt die CDU", sagte Merz im Konrad-Adenauer-Haus. Als Bundesschatzmeisterin und als gewähltes Mitglied im Präsidium der CDU Deutschlands kenne Hoppermann die Partei. Ihre Aufgabe werde "nicht ganz einfach" werden, so Merz. "Wir stehen vor großen Herausforderungen - gesellschaftlich, parteipolitisch in der Regierung und in der Politik schlechthin."



Darüber hinaus gibt es einige Änderungen in der zweiten Reihe des Kabinetts. So soll die bisherige Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein (CDU), als parlamentarische Staatssekretärin ins Bundesgesundheitsministerium wechseln und dort Tino Sorge beerben. Berichte, wonach die frühere Fußball-Nationalspielerin Nadine Kessler Schenderleins Nachfolgerin wird, bestätigte Merz zunächst nicht.



Die bisherige Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU), wird als Nachfolgerin von Philipp Amthor parlamentarische Staatssekretärin im Bundesdigitalministerium. Amthor wechselt als Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen ins Kanzleramt. Neuer Mittelstandsbeauftragter im BMWE wird der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger.



Die Änderungen auf Ministerebene waren bereits in den vergangenen Tagen angekündigt worden. So wird die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken als Nachfolgerin des designierten Unionsfraktionschefs Thorsten Frei Kanzleramtsministerin. Steffen Bilger ersetzt zudem Patrick Schnieder als Bundesverkehrsminister.





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