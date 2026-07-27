Die Adobe-Aktie hat innerhalb weniger Monate massiv an Wert verloren und notiert nur noch bei rund 225 US$. Dabei entwickelt sich das operative Geschäft deutlich besser, als es der Aktienkurs vermuten lässt. Starke Zahlen reichen Anlegern derzeit nicht Fundamental läuft es bei Adobe weiterhin überraschend gut. Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 13 % auf den Rekordwert von 6,62 Milliarden US$. Auch die wiederkehrenden Erlöse entwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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