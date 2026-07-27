Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt nach den zuletzt starken Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile wieder Stärke. Gleichzeitig hat sich auch das Chartbild verbessert. Aus technischer Sicht rückt nun die Marke von 27,70 € als nächster wichtiger Widerstand in den Fokus. T-Mobile liefert gute Zahlen - doch ein Punkt belastet T-Mobile US hat im zweiten Quartal grundsätzlich starke Zahlen vorgelegt. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,99 US$ deutlich über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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