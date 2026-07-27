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60 Jahre ElringKlinger Kunststofftechnik: Vom regionalen Hersteller zum internationalen Spezialisten



27.07.2026 / 13:11 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG 60 Jahre ElringKlinger Kunststofftechnik: Vom regionalen Hersteller zum internationalen Spezialisten ElringKlinger Kunststofftechnik feiert 60 Jahre Unternehmensgeschichte und technologische Entwicklung

Internationale Expansion und technologisches Know-how prägen die Entwicklung zu einem global tätigen Technologieunternehmen für Hochleistungskunststoffe

Jubiläumsfeier in Bietigheim-Bissingen würdigt die Leistungen von Mitarbeitenden, Jubilaren und ehemaligen Beschäftigten Die ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Was 1966 als regional ausgerichteter Spezialist für Dichtungen und industrielle Werkstoffe begann, hat sich in sechs Jahrzehnten zu einem international tätigen Technologieunternehmen für Hochleistungskunststoffe entwickelt. Anlässlich des Jubiläums kamen am Stammsitz in Bietigheim-Bissingen Mitarbeitende, Jubilare sowie ehemalige Beschäftigte zu einer gemeinsamen Jubiläumsfeier zusammen. "Die ElringKlinger Kunststofftechnik hat sich über Jahrzehnte hinweg zu einem wichtigen Bestandteil der ElringKlinger-Gruppe entwickelt. Mit ihrer breiten Aufstellung in unterschiedlichen Branchen und Märkten steht sie für Spezialisierung und Anpassungsfähigkeit in einem sich wandelnden Marktumfeld. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitenden, die diese Entwicklung mit ihrem Engagement, ihrer Expertise und ihrer Bereitschaft zur Veränderung ermöglicht haben", betont Dirk Willers, Chief Sales Officer der ElringKlinger AG, im Rahmen der Jubiläumsfeier. Sechs Jahrzehnte Wachstum und Transformation Die Entwicklung der ElringKlinger Kunststofftechnik ist geprägt von kontinuierlichem Wandel, technologischer Innovationskraft und internationalem Wachstum. Ihren Ursprung hat die Gesellschaft in der Gründung von Carl Huth & Söhne als "Süddeutsche Asbest- und Packungsfabrik" im Jahr 1966. Mit der Integration in die Elring-Gruppe ab 1971 und der Gründung der Elring Kunststoff-Technik GmbH als eigenständige Gesellschaft im Jahr 1996 legte das Unternehmen die Grundlage für seinen weiteren Wachstumskurs. Der Ausbau der Standorte und die Expansion nach China und Nordamerika machten die ElringKlinger Kunststofftechnik zu einem weltweit tätigen Spezialisten für Hochleistungskunststoffe. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 750 Mitarbeitende an fünf Standorten weltweit. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Umsatz von 144,5 Mio. Euro. Mitarbeitende im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres Trotz ihrer internationalen Präsenz ist die ElringKlinger Kunststofftechnik bis heute eng mit ihrem Stammsitz in Bietigheim-Bissingen verbunden, der seit sechs Jahrzehnten das Zentrum der Unternehmensentwicklung und ein wichtiger Innovations-, Entwicklungs- und Produktionsstandort ist. Daher stand die Jubiläumsfeier ganz im Zeichen der Menschen, die die Entwicklung der ElringKlinger Kunststofftechnik über Jahrzehnte hinweg begleitet und geprägt haben. Neben den Mitarbeitenden aller deutschen Standorte nahmen auch die diesjährigen Jubilare mit 25 beziehungsweise 40 Jahren Betriebszugehörigkeit sowie ehemalige Beschäftigte an der Veranstaltung teil; die Ehrung der Jubilare bildete dabei einen besonderen Höhepunkt. Damit verband die Veranstaltung den Rückblick auf 60 Jahre Unternehmensgeschichte mit der Würdigung der Menschen, die den Erfolg des Unternehmens ermöglicht haben. Sowohl die ehemaligen Beschäftigten als auch die Jubilare erhielten bei Betriebsrundgängen die Möglichkeit, die Entwicklung des Standorts aus nächster Nähe zu erleben, Erinnerungen auszutauschen und die Verbindung zu ihrem früheren Arbeitsplatz aufleben zu lassen. Das weitere Programm umfasste neben dem offiziellen Festakt mit Ansprachen der Geschäftsführung und des Betriebsrats verschiedene Angebote für die Gäste. Dazu gehörten ein gemeinsames Buffet, Street Food, musikalische Unterhaltung, ein Azubi-Quiz, Gewinnspielaktionen, eine Magic- und Fun-Show sowie eine Fotobox-Aktion. Ein gemeinsames Gruppenfoto, bei dem die Mitarbeitenden symbolisch die Zahl "60" formten, setzte ein sichtbares Zeichen für das Jubiläum des Unternehmens. Mit Investitionen in die Modernisierung der Standorte, darunter die Neugestaltung zentraler Aufenthaltsbereiche und die Weiterentwicklung der Produktausstellung in Bietigheim-Bissingen, unterstreicht die ElringKlinger Kunststofftechnik ihr langfristiges Engagement für attraktive Arbeitsbedingungen, moderne Standorte sowie die Menschen, die den Unternehmenserfolg maßgeblich mitgestalten. "60 Jahre ElringKlinger Kunststofftechnik stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung, internationale Expansion und starke Innovationskraft. Aus einem regionalen Unternehmen ist ein international tätiger Spezialist für Hochleistungskunststoffe geworden. Das Jubiläum ist für uns Anlass, das Erreichte zu würdigen und zugleich die Zukunft unseres Unternehmens aktiv zu gestalten.", sagt Bo Sun, Geschäftsführer der ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH.

Bildunterschrift: Die Mitarbeitenden der ElringKlinger Kunststofftechnik formen die Zahl "60" und setzen damit ein sichtbares Zeichen für sechs Jahrzehnte Unternehmensgeschichte und gelebten Teamgeist. Über ElringKlinger-Kunststofftechnik GmbH Die ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH ist ein weltweit tätiger Spezialist für Hochleistungskunststoffe und Teil der ElringKlinger-Gruppe. Das Unternehmen entwickelt und produziert kundenindividuelle Komponenten und Systeme für anspruchsvolle Anwendungen in Branchen wie Automotive und Elektromobilität, Medizintechnik, Halbleiterindustrie, Energie, Chemie- und Prozesstechnik, Life Sciences sowie Maschinenbau. Über ElringKlinger Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.600 transformationpioneers an rund 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran - voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.

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