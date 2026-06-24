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Elring erweitert Ersatzteil-Portfolio um Lösungen für Nutzfahrzeuge asiatischer OEMs



24.06.2026 / 09:46 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Elring erweitert Ersatzteil-Portfolio um Lösungen für Nutzfahrzeuge asiatischer OEMs Dettingen/Erms (Deutschland) 24. Juni 2026 +++ ElringKlinger ist seit Jahrzehnten ein weltweit verlässlicher Partner der Automobilindustrie und beliefert namhafte OE-Hersteller über alle Regionen, Fahrzeugsegmente und Antriebstechnologien hinweg. Dieser Anspruch gilt ebenso für das Aftermarket- Geschäft unter der Marke "Elring - Das Original": Mit rund 650 neuen Komponenten für über 32.000 Anwendungen - darunter Zylinderkopfdichtungen und Dichtungssätze - erweitert ElringKlinger sein Portfolio gezielt um Lösungen für den Einsatz in Nutzfahrzeugen asiatischer OEMs, einschließlich namhafter Hersteller aus China. "Der Ausbau unseres Ersatzteilangebots für Anwendungen im Nutzfahrzeugebereich asiatischer OEMs ist ein zentraler Bestandteil unserer Aftermarket-Wachstumsstrategie", sagt Georges Mourad, Vice President Aftermarket der ElringKlinger AG. "Durch unser starkes Produktmanagement und unsere globale Fertigungsbasis in Asien sind wir früh an neuen Technologien und Plattformen dran. Dieses Know-how übersetzen wir konsequent in ein breit aufgestelltes, praxisnahes Ersatzteilangebot mit hoher Fahrzeugabdeckung und klarer Ausrichtung auf globale Anwendungen." Passgenaue Ersatzteillösungen für dynamische Nutzfahrzeugmärkte Mit der gezielten Erweiterung seines Aftermarket-Angebots bekräftigt Elring den Anspruch, für jedes Fahrzeug und jeden Markt passgenaue, OE-spezifische Lösungen bereitzustellen. Die Programm-erweiterung für Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich greift die zunehmende internationale Präsenz asiatischer Fahrzeughersteller im Nkw- und Pkw-Segment auf und trägt der dynamischen Entwicklung dieser Märkte Rechnung. Insbesondere die asiatische Nutzfahrzeugbranche - mit China als weltweit größtem Markt - wird maßgeblich von technologischer Dynamik und wachsender globaler Vernetzung geprägt. Führende Hersteller wie Sinotruk, Dongfeng, FAW, Shacman und JAW treiben diese Entwicklung voran und setzen verstärkt auf moderne, leistungsfähige Antriebstechnologien. Dabei kommen häufig Motorenkonzepte westlicher Hersteller zum Einsatz, die hohe Anforderungen an Druck-, Temperatur- und Medienbeständigkeit stellen. Diese steigenden technischen Anforderungen greift Elring auf und fokussiert sich darauf, weltweit verfügbare Ersatzteillösungen in Erstausrüsterqualität anzubieten. Diese sind konsequent auf die Anforderungen des Werkstattalltags ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig eine hohe Abdeckung relevanter Fahrzeugmodelle. Ergänzt wird das Produktangebot durch praxisnahe Services wie mehrsprachige Einbauanleitungen, Montagevideos sowie qualifizierten technischen Support, die eine effiziente und zuverlässige Instandsetzung unterstützen. Auf diese Weise verknüpft Elring seine technologische Kompetenz im Ersatzteilbereich mit den Anforderungen internationaler Märkte und unterstützt Hersteller sowie Werkstätten weltweit mit zuverlässigen Lösungen für einen dauerhaft sicheren Motorbetrieb. Ausblick: Fokus auf integrierte Lösungen für chinesische Pkw-Modelle Darauf aufbauend setzt Elring den Ausbau seines Aftermarket-Portfolios fort. Die Produkte werden nach OE-Standards entwickelt und gefertigt und sind auf hohe Passgenauigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt - auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen im internationalen Nutzfahrzeugbetrieb. Ein zentraler künftiger Schwerpunkt liegt auf passgenaue Lösungen für Pkw chinesischer Hersteller, insbesondere im Bereich Antriebs- und Motorsysteme sowie systemorientierter Reparaturlösungen. Ziel ist es, Werkstätten integrierte, aufeinander abgestimmte Konzepte anzubieten und den One-Stop-Shop-Ansatz im Aftermarket auch für moderne chinesische Fahrzeugplattformen weiter auszubauen. Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG | Strategic Communications Dr. Jens Winter Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über Elring Die Ersatzteilmarke Elring bietet alles in einem: Erstausrüstungs-Qualität, Funktionssicherheit und einen leistungsfähigen, umfassenden Service. Hierzu zählen beispielsweise Verkaufsschulungen und technische Trainings, Service-Informationen, Explosionszeichnungen für Lkw und Transporter, Kunststoffteile, monatliche Newsletter mit Themen rund um die Motorabdichtung, Online-Dichtmassenberater, innovative Montage-Videos, die Elring-Akademie, der Training-Truck und vieles mehr. Mit Original-Elring-Produkten machen Handelspartner, Werkstätten und deren Kunden weltweit gute Erfahrungen. Hierzu zählen neben Zylinderkopf- und Spezialdichtungen auch Radialwellendichtringe und Ventilschaftdichtungen, Dichtmassen, Schraubensicherungen sowie Zylinderkopfschrauben- und komplette Dichtungssätze für die Voll- und Teilrevision. Zudem arbeitet Elring fortlaufend daran, das Aftermarket-Portfolio mit neuen Produkten zu elektrisieren.





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