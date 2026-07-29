EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Personalie

Finanzvorständin Isabelle Damen verlässt ElringKlinger zum Jahresende



29.07.2026 / 11:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Finanzvorständin Isabelle Damen verlässt ElringKlinger zum Jahresende Finanzvorständin Isabelle Damen (52) hat den Aufsichtsrat der ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung ihres seit dem 1. August 2025 laufenden Vorstandsvertrags gebeten. Der Aufsichtsrat hat diesen Wunsch mit großem Respekt entgegengenommen und ihm in seiner turnusgemäßen Sitzung am 23. Juli 2026 entsprochen. Der Vertrag wird im gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Dezember 2026 aufgelöst. Die entsprechenden Schritte zur Nachbesetzung der Vorstandsposition wurden unmittelbar eingeleitet. Der Aufsichtsrat dankt Isabelle Damen für ihr großes Engagement in der Umsetzung der Transformationsstrategie des Unternehmens und wünscht ihr für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute. Über ElringKlinger Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.500 transformationpioneers an rund 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran - voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.





Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von:



ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter

Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2

D-72581 Dettingen/Erms

Fon: 07123 724-88335

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com



29.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News