EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EuroTeleSites AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://eurotelesites.com/eurotelesites-halbjahresfinanzbericht-2026/
Sprache: Englisch
Ort: https://eurotelesites.com/eurotelesites-half-year-financial-report-2026/
27.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|eurotelesites.com
|LEI Code:
|5299007TJV9W1OY91Y28
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2372010 27.07.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group