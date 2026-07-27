Berlin - In Paris sind am Montag drei Frauen bei einem Messerangriff verletzt worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Behörden berichten.



Bei den Opfern soll es sich um drei Frauen im Alter von 19, 24 und 36 Jahren handeln. Die jüngeren Opfer wurden den Berichten zufolge im Lendenbereich und im Bauchraum getroffen und befinden sich in einem kritischen Zustand, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr. Das dritte Opfer soll sich in Lebensgefahr befinden.



Der Angriff ereignete sich an der Porte de Clichy im Nordwesten der Stadt. Der Verdächtige wurde von einem Polizeibeamten festgenommen, der sich gerade nicht im Dienst befand. Der Festgenommene gab eine Identität an, jedoch lagen zunächst entsprechende Ausweisdokumente vor. Die Behörden gehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Ermittlungen dazu dauern aber noch an.





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