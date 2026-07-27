Der britische Pharmakonzern AstraZeneca hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen des Marktes übertroffen. Steigende Verkäufe von Krebsmedikamenten sowie Mitteln gegen seltene Krankheiten glichen den Gegenwind durch Patentverluste beim Diabetes-Medikament Farxiga in den USA mehr als aus.Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 15,4 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis kletterte um zwölf Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verzeichnete einen Sprung um rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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