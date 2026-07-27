Überblick zum CCWPS-Verfahren Das Giga-Wattstunden Strom-Großspeicher-System CCWPS (Circulated Carbondioxide & Water for Power Storage) basiert auf dem Power-to-Methan-Prinzip. Die zu speichernde Strom Energie wird stofflich als Methan ins vorhandene Erdgasnetz eingespeichert. Für die Rückverstromung wird ein schnellstartfähiges Methan-Motorkraftwerk mit hoher Effizienz eingesetzt, der dazu Methan aus dem Erdgasnetz wieder Das dabei entstehende CO2 wird mit dem aus Strom gewonnen Wasserstoff für die Synthese des Methans genutzt. Genauso, wie das Wasser von der Methansynthese und aus dem Motorabgas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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