Der Energieversorger Enercity kritisiert, dass die Biomethanausschreibungen im EEG abgeschafft werden sollen. Rheinland-Pfalz befürchtet erhebliche Risiken für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Kritik an dem Referentenentwurf des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) reißt nicht ab. Nun haben sich der Energieversorger Enercity und der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Energieminister Michael Ebling zu Wort gemeldet. "Die überarbeiteten Entwürfe für das EEG sowie das Netzpaket ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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