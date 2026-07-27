© Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpaToyota steigt bei Cellcentric ein und wird Partner von Daimler Truck und Volvo. Die Allianz will die Brennstoffzellentechnik für schwere Lkw vorantreiben.Toyota baut seine Zusammenarbeit mit Daimler Truck und der Volvo Group aus. Wie die Unternehmen mitteilten, hat der japanische Autobauer eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, um als gleichberechtigter Gesellschafter bei dem Brennstoffzellen-Joint-Venture Cellcentric einzusteigen. Nach Abschluss der Transaktion wird jeder der drei Partner ein Drittel der Anteile halten. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet. Fokus auf Brennstoffzellen für schwere …
Enthaltene Werte: JP3633400001,DE000DTR0CK8,SE0021628898Den vollständigen Artikel lesen
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