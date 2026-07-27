Das laufende Jahr markiert einen Wendepunkt: Photovoltaik, Windenergie, Wasserkraft und Biomasse werden 2026 zusammen zur weltweit wichtigsten Stromquelle. Das geht aus dem Halbjahresbericht der Internationalen Energie-Agentur IEA zum globalen Strommarkt hervor. Für das kommende Jahr erwartet die IEA einen Erneuerbaren-Anteil von 37 Prozent, nach 33 Prozent in 2025. Noch ist die Wasserkraft die weltweit wichtigste Erneuerbare-Stromquelle. Die Photovoltaik holt aber stark auf und dürfte sie zum Ende des Jahrzehnts überholen. Für 2026 erwartet die IEA, dass die Photovoltaik 3. 289 Terawattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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