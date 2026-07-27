Döttingen AG - Die beiden mit Aarewasser gekühlten Atomreaktoren Beznau im Kanton Aargau sind mit reduzierter Leistung wieder am Netz. Dies teilte der Energiekonzern Axpo mit. Der Reaktor I wurde am Freitag nach Freigabe der Behörden wieder angefahren. Der Reaktor II war bereits eine Woche zuvor mit reduzierter Leistung zurück ans Netz gebracht worden. Das jeweilige Wiederanfahren der Reaktoren sei nach Freigabe des Bundesamts für Energie (BFE) und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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