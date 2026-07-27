Zürich - In Bern und Basel-Stadt kostet eine legal angestellte Nanny für zwei Kinder heute schon weniger als zwei Kita-Vollzeitplätze, und der Abstand wächst, sobald Berns Kita-Tarife am 1. August 2026 erneut steigen. Für ein einziges Kind bleibt die Kita überall günstiger, ohne Ausnahme. Der Kipppunkt liegt beim zweiten Kind, und kaum eine Familie weiss das. In Bern und Basel-Stadt kostet eine legal angestellte Nanny für zwei Kinder heute schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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