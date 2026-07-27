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Dow Jones News
27.07.2026 16:03 Uhr
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AUSBLICK/Porsche mit überraschend gutem Quartal

DJ AUSBLICK/Porsche mit überraschend gutem Quartal

Von Markus Klausen

DOW JONES--Die Eckdaten für das zweite Quartal des VW-Konzerns für die Markengruppe um Porsche lässt hoffen: Nach dem enttäuschendem Vorjahr hat der Sportwagenhersteller die Rendite in den abgelaufenen drei Monaten stärker erhöht als Analysten erwartet haben. Allerdings wurde im Vorfeld auch betont, dass das zweite Quartal üblicherweise relativ stark ist. Letztlich dürfte Porsche daher die Jahresprognose bei Vorlage der ausführlichen Quartalszahlen am Mittwoch bestätigen. Es ist aber noch Vorsicht geboten: Im zweiten Halbjahr könnte Porsche erneut hohe Aufwendungen von bis zu 800 Millionen Euro für strategische Anpassungen buchen, so Analysten von RBC.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:

MARGE IM BLICK: Mit 8,9 Prozent operativer Rendite liegt die Markengruppe Porsche deutlich über dem Vorjahreswert von nur 1,9 Prozent. Damit sollte auch die Prognose der Analysten für die Porsche AG isoliert von 7,2 Prozent übertroffen worden sein. Zwar dürften die von VW bereits veröffentlichten Finanzzahlen für Markengruppe nicht eins zu eins denen der Porsche AG entsprechen, größere Abweichungen dürfte es aber nicht geben.

PROGNOSE: Den Ausblick für das Gesamtjahr sollte das Management bestätigen. Demnach soll der Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro liegen und die operative Umsatzrendite zwischen 5,5 und 7,5 Prozent. Es ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass sich Porsche etwas optimistischer für das Gesamtjahr äußert. 

=== 
PORSCHE AG: 
.                 PROG  PROG PROG 
1H                 1H26  ggVj Zahl  1H25 
Umsatz              17.118  -6%   8 18.157 
Operatives Ergebnis        1.229  +22%   7  1.007 
Operative Umsatzrendite       7,2   --  --   5,5 
Ergebnis nach Steuern/Dritten    871  +20%   6   724 
Ergebnis je Vorzugsaktie      0,96  +20%   6  0,80 
Netto-Cashflow Automobile      893 +127%   3   394 
 
.                 PROG  PROG PROG 
GESAMTJAHR             Gj26  ggVj Zahl  Gj25 
Umsatz              35.166  -3%  12 36.272 
Operatives Ergebnis        2.246   --  12   413 
Operative Umsatzrendite       6,4   --  --   1,1 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   1.682 +290%  12   431 
Ergebnis je Vorzugsaktie      1,85 +285%  12  0,48 
Netto-Cashflow Automobile     1.523  +1%   6  1.510 
Dividende je Vorzugsaktie     1,02  +1%  10  1,01

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Visible Alpha

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/sha

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July 27, 2026 09:29 ET (13:29 GMT)

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