Die Welle rollt: Auf immer mehr Dächern stehen mittlerweile Photovoltaikanlagen, deren EEG-Vergütung nach 20 Jahren abgelaufen ist oder in den nächsten Jahren endet. Ein Blick auf die Zubauzahlen der Nullerjahre (Grafik) zeigt, dass die erste Ü20-Welle vor allem ein Residential-Thema mit Dachanlagen unter zehn Kilowatt war. Da Module damals deutlich weniger Leistung lieferten und die Preise hoch waren, wurden viele Dächer nur mit wenigen Kilowatt belegt. Ab 2004 lag der größte Zubau im Bereich von Anlagen zwischen 10 bis 30 Kilowatt. Ebenfalls nimmt dann aber auch schon das größere Segment von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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