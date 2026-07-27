EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.07.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 24.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Juli 2026 bis einschließlich 24. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 117.678 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 20.07.2026 2.748 0,00% 88,3063 242.666 AQEU 20.07.2026 7.358 0,01% 88,2400 649.270 CEUX 20.07.2026 1.425 0,00% 88,1573 125.624 TQEX 20.07.2026 9.647 0,01% 88,2407 851.258 XETA 21.07.2026 1.828 0,00% 87,8282 160.550 AQEU 21.07.2026 8.399 0,01% 87,7191 736.753 CEUX 21.07.2026 2.709 0,00% 87,8424 237.965 TQEX 21.07.2026 12.064 0,01% 87,7180 1.058.230 XETA 22.07.2026 2.656 0,00% 87,9835 233.684 AQEU 22.07.2026 6.109 0,00% 88,0979 538.190 CEUX 22.07.2026 1.910 0,00% 87,7265 167.558 TQEX 22.07.2026 10.825 0,01% 88,0557 953.203 XETA 23.07.2026 3.319 0,00% 84,9238 281.862 AQEU 23.07.2026 12.097 0,01% 85,1840 1.030.471 CEUX 23.07.2026 1.898 0,00% 85,1455 161.606 TQEX 23.07.2026 19.686 0,01% 85,1680 1.676.617 XETA 24.07.2026 855 0,00% 86,1798 73.684 AQEU 24.07.2026 5.031 0,00% 86,0332 432.833 CEUX 24.07.2026 872 0,00% 86,1163 75.093 TQEX 24.07.2026 6.242 0,00% 85,9862 536.726 XETA Gesamt 117.678 0,08% 86,8798 10.223.841

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 24. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.993.834 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 27. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand