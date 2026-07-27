New York - Angesichts sinkender Ölpreise sind die US-Börsen am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Eine erneute Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran nährte Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Die Anleger gingen daher prompt wieder in den «Risk-on-Modus», wie Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets konstatierte. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 52.530 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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