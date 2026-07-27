© Foto: Uwe Anspach - dpaSAP hat im zweiten Quartal beim wichtigsten Frühindikator klar überzeugt, doch steigende KI-Kosten drücken auf die Marge. Berenberg, HSBC und Jefferies bewerten die Zahlen unterschiedlich.Die Aktie des deutschen Software-Riesen SAP hat am Montag den zweiten Tag in Folge kräftig hinzugelegt. Mit einem Kursplus von mehr als 6 Prozent ist die Aktie zum Wochenstart der Gewinner im deutschen Leitindex DAX. Die Walldorfer hatten am Donnerstagabend mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal 2026 für gemischte Reaktionen unter Analysten gesorgt. Im Zentrum der Debatte steht der aktuelle Cloud-Auftragsbestand, kurz CCB, der als wichtigster Frühindikator für künftiges Cloud-Wachstum gilt. Dieser legte …
Enthaltene Werte: DE0007164600Den vollständigen Artikel lesen
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