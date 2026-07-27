Düsseldorf - Nach fast 15 Jahren ohne direkte Flugverbindung aus Deutschland hebt am 29. Juli erstmals wieder ein Nonstop-Linienflug in Richtung der syrischen Hauptstadt Damaskus ab.



Die Kölner Fluggesellschaft "Leav Aviation" hat hierfür sowohl von den zuständigen syrischen Luftfahrtbehörden als auch vom deutschen Luftfahrt-Bundesamt (LBA) die verkehrsrechtliche Genehmigung erhalten, wie die Airline am Montag mitteilte. Die Flüge seien ab sofort buchbar.



Möglich wurde die Wiederaufnahme demnach durch ein neues Luftverkehrsabkommen zwischen Deutschland und Syrien, das Mitte Juli 2026 geschlossen worden war und damit erstmals seit Jahren wieder den rechtlichen Rahmen für direkte Flugverbindungen zwischen beiden Ländern schafft. Seit der politischen Entwicklung und dem Ausbruch des bewaffneten Konflikts in Syrien im Jahr 2011 waren Direktflüge zwischen beiden Ländern aufgrund der politischen und sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen nicht möglich.



Zum Einsatz kommt dabei ein Airbus A320-200 mit einer Kapazität von 180 Passagieren. Das neue Angebot richtet sich nach Angaben der Airline insbesondere an die syrische Community in Deutschland, sowie an Geschäftsreisende. Zunächst wird LEAV Aviation die Strecke zweimal pro Woche bedienen. Die Flugdauer beträgt etwas über vier Stunden, für den ersten Flug, der am Mittwoch um 7:30 Uhr in Düsseldorf startet, werden one-way bei kleinem Handgepäck 502 Euro aufgerufen.





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