EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Telekom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Telekom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.telekom.com/26QII
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.telekom.com/26q2
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.telekom.com/26QII
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.telekom.com/26q2
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|LEI Code:
|549300V9QSIG4WX4GJ96
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2238432 27.07.2026 CET/CEST
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