Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung zeigt die Deutsche Börse-Aktie seit Anfang Juli wieder ansteigende Tendenzen. Für Rückenwind sorgen dabei auch die Zahlen zum zweiten Quartal, die der Börsenbetreiber am vergangenen Mittwoch bekanntgegeben hat. So sind die Ergebnisse einzuschätzen und so viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie. Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen Operativ hat die Deutsche Börse einmal mehr ihre hohe Widerstandsfähigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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