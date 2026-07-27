Der Luxuskonzern LVMH zeigt im zweiten Quartal Anzeichen einer Beschleunigung. Doch ausgerechnet das Herzstück - die Mode- und Lederwarensparte - verfehlt die Erwartungen der Analysten knapp. Die Aktie reagiert nachbörslich mit Abschlägen. DER AKTIONÄR ordnet die Zahlen ein.Der weltgrößte Luxusgüterkonzern LVMH hat am Montagabend seine Zahlen für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Im ersten Halbjahr erzielten die Franzosen einen Konzernumsatz von 38,64 Milliarden Euro (Vorjahr: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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