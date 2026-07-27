Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag deutlich im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI stieg sogar auf ein neues Allzeithoch, gestützt durch starke Pharmaschwergewichte. Für gute Stimmung sorgten vor allem die Entspannungssignale im Nahen Osten. Die gegenseitige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran habe die Hoffnung geweckt, dass eine diplomatische Lösung gefunden werden könne, hiess es im Handel. Entsprechend sanken auch die Ölpreise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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