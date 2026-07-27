Engelberg - Die Zeiten sind unsicher, der Druck gross. Wie schärfen wir das Gespür dafür, ob und wann wir mit der Zeit gehen und wo wir Widerstand leisten? Wer auf diese Fragen gute Antworten will, braucht eine klare Haltung. Mit dem diesjährigen Thema «Trotzdem. Widerspruch braucht Haltung» geht das Engelberger Symposium dem Spannungsfeld auf den Grund. Die Philosophin Svenja Flasspöhler führt in den Mut des Widersprechens ein, die Reporterin Luzia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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