Der Luxusgüterkonzern LVMH hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten erfüllt. Während das US-Geschäft kräftig zulegte, belasteten der Iran-Krieg und die schwache Nachfrage in Europa das Geschäft. An der Börse überwiegt dennoch die Enttäuschung: Die Aktie verliert rund 2 %. USA bleiben der Wachstumsmotor LVMH hat im zweiten Quartal einen währungsbereinigten Umsatz von 19,5 Milliarden € erzielt und damit die Erwartungen der Analysten erfüllt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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