New York - Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre anfänglich deutlichen Kursgewinne in großen Teilen wieder abgegeben. Der Dow konnte sich aber noch im grünen Bereich halten und schloss bei 52.210 Punkten 0,5 Prozent stärker. An der Technologiebörse Nasdaq klappte das nicht, die 100 wichtigsten Werte gaben im Schnitt 0,3 Prozent nach auf 28.039 Punkte, und der breiter gefasste S&P500 beendete den Handel mit 7.413 Punkten praktisch auf dem Niveau vom Ende der letzten Woche - formal ein minimales Plus von 0,016 Prozent.



Belastet wurden die Märkte vor allem durch erneute Zweifel an Technologie- und Halbleiterwerten. Insbesondere Unternehmen mit starkem Bezug zu "Künstlicher Intelligenz" stehen nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate verstärkt im Fokus - und oft auf der Verkaufsliste.



Investoren hinterfragen zunehmend, ob die hohen Erwartungen an KI-Investitionen und die damit verbundenen Gewinne kurzfristig gerechtfertigt sind. Für die kommenden Handelstage bleibt der Technologiesektor nach Ansicht von Marktkommentatoren einer der wichtigen Faktoren für die Richtung der US-Börsen. Sollten weitere Kursverluste bei Halbleiterwerten auftreten, könnte dies technische Signale auslösen und damit zusätzlich Druck aufbauen.



Darüber hinaus bleiben die Energiepreise im Blick der Anleger. Hier gab es am Montag immerhin etwas Entspannung zu vermelden. Auf dem Ölmarkt sank der Preis für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent deutlich auf 87,73 US-Dollar, das waren 9,4 Prozent weniger als am Freitag. Grund dürfte die offensichtliche Entspannung im Konflikt mit dem Iran sein. US-Präsident Donald Trump sprach von einer "guten Chance" auf eine Gesprächslösung, mehrere Tage in Folge gab es keine Angriffe der US-Armee.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1371 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8794 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte leicht profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.083 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,45 Euro pro Gramm.





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