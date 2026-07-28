Berlin - Das Bundeskriminalamt (BKA) betrachtet derzeit 410 Menschen als islamistische Gefährder. Hinzu kämen 65 Gefährder im Bereich Rechtsextremismus und 17 Gefährder im Bereich Linksextremismus, sagte ein BKA-Sprecher den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerk Deutschland" für deren Dienstagausgaben.
Als Gefährder gelten Menschen, denen größere Gewalttaten wie Anschläge zugetraut werden. Der Sprecher betonte, die Einstufung einer Person als Gefährder oder "Relevante Person" - dabei handelt es sich um einen Unterstützer von Gefährdern - erfolge durch die jeweils zuständigen Bundesländer. Die Gründe für eine Ein- oder Ausstufung seien vielfältig und unterlägen jeweils einer Einzelfallbetrachtung. Die Anzahl der Gefährder und relevanten Personen unterliege folglich Schwankungen.
Der BKA-Sprecher wies ferner darauf hin, dass die Anzahl der Gefährder und Relevanten Personen als alleiniges Kriterium keinen Aufschluss über die Gefährdungslage gebe.
Als Gefährder gelten Menschen, denen größere Gewalttaten wie Anschläge zugetraut werden. Der Sprecher betonte, die Einstufung einer Person als Gefährder oder "Relevante Person" - dabei handelt es sich um einen Unterstützer von Gefährdern - erfolge durch die jeweils zuständigen Bundesländer. Die Gründe für eine Ein- oder Ausstufung seien vielfältig und unterlägen jeweils einer Einzelfallbetrachtung. Die Anzahl der Gefährder und relevanten Personen unterliege folglich Schwankungen.
Der BKA-Sprecher wies ferner darauf hin, dass die Anzahl der Gefährder und Relevanten Personen als alleiniges Kriterium keinen Aufschluss über die Gefährdungslage gebe.
© 2026 dts Nachrichtenagentur