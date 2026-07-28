DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE LUFTHANSA - Lufthansa beginnt mit dem angekündigten Abbau von 4.000 Stellen bis 2030. Dazu startet das Management für die Beschäftigten der Deutschen Lufthansa AG das Freiwilligenprogramm "New Ways". Das Ziel ist der Abbau von bis zu 550 Vollzeitstellen bei der Kernmarke Lufthansa Airlines und in Zentralbereichen der Deutschen Lufthansa AG. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das dem Handelsblatt vorliegt. Das Unternehmen bietet einen Aufhebungsvertrag entweder mit Abfindung oder bei bezahlter Freistellung an. (Handelsblatt)

TEAMSYSTEMS - Die Investmentgesellschaft Hellman & Friedman arbeitet derzeit mit Bankern zusammen, um den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an dem italienischen Konzern TeamSystems zu prüfen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Transaktion könnte das Interesse anderer Private-Equity-Firmen wecken. Allerdings seien die Gespräche noch in einem frühen Stadium und eine Transaktion sei noch nicht sicher. Ein erfolgreicher Verkauf der Beteiligung mit einer Bewertung von über 8 Milliarden Euro würde einen starken Anstieg des Unternehmenswerts markieren. Hellman & Friedman hatte TeamSystems 2016 für rund 1,2 Milliarden Euro übernommen. TeamSystems bietet Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Unternehmensverwaltungssoftware für kleine und mittlere Unternehmen an. (Financial Times)

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July 28, 2026 00:37 ET (04:37 GMT)

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