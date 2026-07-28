Düsseldorf - Lufthansa beginnt mit dem Ende September vergangenen Jahres angekündigten Abbau von 4.000 Stellen bis 2030. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf ein internes Schreiben an die Belegschaft. Der Konzern startet für die Beschäftigten der Deutschen Lufthansa AG das Freiwilligenprogramm "New Ways". Das Ziel ist der Abbau von bis zu 550 Vollzeitstellen bei der Kernmarke Lufthansa Airlines und in Zentralbereichen der Deutschen Lufthansa AG.



Das Unternehmen bietet zwei Optionen an: Zum einen können betroffene Mitarbeiter einen Aufhebungsvertrag mit Abfindung unterzeichnen, zum anderen können sie sich für einen Aufhebungsvertrag "mit unwiderruflicher bezahlter Freistellung, einschließlich einer Nebentätigkeitserlaubnis außerhalb der Lufthansa Group" entscheiden. Zwar gilt das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Einem Aufhebungsvertrag müssen sowohl der Mitarbeiter als auch die zuständige Führungskraft zustimmen. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Mitarbeiter können sich nicht selbst melden. Wer für "New Ways" infrage kommt, wird von seiner Führungskraft angesprochen. Das soll ab dem 27. Juli erfolgen.



Konkrete Zahlen, was das Unternehmen an Abfindung anbietet, werden nicht genannt. "Die Modalitäten möglicher Abfindungen basieren auf einem vereinbarten Rahmen, ergeben sich im Detail jedoch aus individuellen Faktoren und werden daher jeweils in persönlichen Gesprächen mit den HR-Consultants sowie der zuständigen Führungskraft erläutert", zitiert das "Handelsblatt" aus dem Schreiben. Der Stellenabbau solle nicht ausschließlich über freiwillige Maßnahmen erfolgen, sondern auch durch Fluktuation und den Verzicht auf Nachbesetzungen. Altersteilzeit bietet das Unternehmen demnach dagegen nicht an.





© 2026 dts Nachrichtenagentur