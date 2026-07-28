© Foto: Dall-EHSBC sieht selbst mit einer Elon-Musk-Prämie kaum weiteres Potenzial für die SpaceX-Aktie und das, obwohl diese fast 50 Prozent unterm Allzeithoch notiert.Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem Börsengang deutlich an Wert verloren. Dennoch sehen Analysten der Großbank HSBC derzeit kein weiteres Aufwärtspotenzial. Die Investmentbank hat die Bewertung des Raumfahrtkonzerns mit einem "Hold"-Rating aufgenommen und ein Kursziel von 115 US-Dollar ausgegeben. Damit entspricht das Kursziel in etwa dem aktuellen Handelsniveau. Ausgehend von diesem Kurs notiert die Aktie inzwischen 14,8 Prozent unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar, 28,5 Prozent unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags von 161 …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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