Die SpaceX-Aktie kennt weiterhin fast nur eine Richtung: abwärts. Am Montag markierten die Anteilsscheine bei 108,66 US$ ein neues 52-Wochen-Tief. Gegenüber dem bisherigen Rekordhoch von 225,64 US$ hat sich der Börsenwert damit mehr als halbiert. Das Bemerkenswerte: Operativ gab es am Wochenende durchaus Positives zu berichten. Der 13. Starship-Test verlief weitgehend erfolgreich. Ist bei der SpaceX-Aktie inzwischen genügend Luft entwichen, um einzusteigen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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