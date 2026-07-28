DJ Warteck Invest arrondiert in Münchenstein BL

Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Warteck Invest arrondiert in Münchenstein BL 2026-07-28 / 07:00 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28. Juli 2026, 07.00 Uhr Medienmitteilung Zur sofortigen Veröffentlichung

Medienmitteilung (PDF)

Per 1. Januar 2026 hat Warteck Invest eine Wohnüberbauung mit 88 Wohnungen in Münchenstein BL erworben. Per 1. Juli 2026 konnten nun zwei weitere Gebäude mit 28 Wohnungen aus derselben Quartierüberbauung dazugekauft und damit der Liegenschaftsbesitz an diesem attraktiven Standort arrondiert werden. Der Marktwert dieser zwei Gebäude beträgt CHF 16.25 Mio. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Dieser Zukauf trägt zur Erreichung der nachhaltigen Wachstumsziele bei. Künftig fliessen Warteck Invest dadurch jährlich rund CHF 0.5 Mio. neue Mietzinseinnahmen zu bzw. zusammen mit den Anfang Jahr erworbenen 88 Wohnungen insgesamt CHF 2.6 Mio. Es ist vorgesehen, diese neu erworbenen Wohnungen mit Baujahr 1983 ebenso wie die Anfang Jahr gekaufte Überbauung in naher Zukunft umfassend zu sanieren und den Nachhaltigkeitsstandards von Warteck Invest anzupassen. Die Sanierungskosten für die insgesamt 116 Wohnungen werden derzeit auf rund CHF 15.0 Mio. geschätzt.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine der bedeutenden börsenkotierten Immobiliengeselllschaften der Schweiz. Das hochwertige und gut diversifizierte Portfolio aus Rendite- und Entwicklungsliegenschaften hat einen Marktwert von rund CHF 1.1 Mrd. und fokussiert auf die attraktiven Wirtschaftsräume Basel und Zürich. Die aktive Bewirtschaftung des Bestands und die Entwicklung der bestehenden Projektpipeline sorgen für robuste Erträge, nachhaltiges Wachstum und attraktive sowie stetige Dividenden.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

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July 28, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)