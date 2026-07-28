Neuhausen - Der Verpackungsspezialist SIG hat in der ersten Jahreshälfte 2026 zwar etwas weniger umgesetzt, die operative Marge durch Effizienzsteigerungen aber gesteigert. Die Ziele für das Gesamtjahr werden bestätigt. Zwischen Januar und Juni sank der Umsatz um 1,2 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro, wie die SIG Group am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse und die Preisentwicklung von Kunststoff ergab sich ein Plus von 0,4 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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